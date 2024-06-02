Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Зязев
    Кстати, из воспоминаний о прошлом! Служил в Пограничных войсках (74-75 годы прошлого века), поэтому у нас хороших люд...Мнение: В России ...
  • Михаил Е
    Это не Мосфильм, это Голливуд: "Нил Армстронг помогает ловить уклонистов на Луне".Подозрительные видео
  • ninikooo Митусова
    Никто ничего не разжигает. Из выходки говорят сами за себя и преступления тоже. Поэтому всем указать в сторону границ...Мнение: В России ...

Джордж Клуни открыл охоту на российских журналистов

Джордж Клуни открыл охоту на российских журналистов

Самый богатый американский актёр Джордж Клуни (бандит Сет Гекко в культовом "От заката до рассвета", худший в истории Бэтмен, доктор Даг Росс в телесериале "Скорая помощь", капитан Билли Тайн в "Идеальном шторме", сотрудник ЦРУ Боб в "Сириане", киллер Джек в "Американце", астронавт Мэтт Ковальски в "Гравитации", Дэнни Оушен с одиннадцатью, двенадцатью и тринадцатью друзьями-ворами) и его супруга Амаль Клуни (в девичестве Аламуддин, влиятельная британская "правозащитница" ливанского происхождения) в 2016-м создали "Фонд Клуни за справедливость"/Clooney Foundation for Justice/CFJ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Тупой пиндос женился на еврейке - отсюда вывод, сам он стал, как жид.👺😱🤮
Ответить
12 час.
лл
лина любимцева
Этот голливудский дебил всю свою жизнь играл в кино то, что ему подкинут и прикажут, а теперь решил, что все должны делать ТО, что он захочет?... Перебьется!!
Ответить
12 час.
Александр Семенов
А такой милый был, когда рекламировал капсулы кофейные на российском тв. Знать кому то было выгодно и нужно.))
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх