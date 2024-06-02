Самый богатый американский актёр Джордж Клуни (бандит Сет Гекко в культовом "От заката до рассвета", худший в истории Бэтмен, доктор Даг Росс в телесериале "Скорая помощь", капитан Билли Тайн в "Идеальном шторме", сотрудник ЦРУ Боб в "Сириане", киллер Джек в "Американце", астронавт Мэтт Ковальски в "Гравитации", Дэнни Оушен с одиннадцатью, двенадцатью и тринадцатью друзьями-ворами) и его супруга Амаль Клуни (в девичестве Аламуддин, влиятельная британская "правозащитница" ливанского происхождения) в 2016-м создали "Фонд Клуни за справедливость"/Clooney Foundation for Justice/CFJ.
Джордж Клуни открыл охоту на российских журналистов
Комментарии
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Tania Еременко
Тупой пиндос женился на еврейке - отсюда вывод, сам он стал, как жид.👺😱🤮
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12 час.
лл
лина любимцева
Этот голливудский дебил всю свою жизнь играл в кино то, что ему подкинут и прикажут, а теперь решил, что все должны делать ТО, что он захочет?... Перебьется!!
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12 час.
Александр Семенов
А такой милый был, когда рекламировал капсулы кофейные на российском тв. Знать кому то было выгодно и нужно.))
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8 час.
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