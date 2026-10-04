В Бийске снова заметили ползущего мужчину, которому ранее подарили инвалидную коляску

Сам мужчина утверждает, что подаренная коляска осталась у него В Бийске снова заметили ползущего по улице мужчину, которому всего несколько дней назад местные жители подарили новую инвалидную коляску.
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