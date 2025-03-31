Третий по величине производитель стали в мире зафиксировал в 2024 году убытки почти в миллиард долларов

Китайская группа Angang Steel - третий по величине производитель стали в мире- в понедельник сообщила об убытках в размере почти одного миллиарда долларов за 2024 год, что является еще одним свидетельством сложных условий в сталелитейной промышленности на фоне падения спроса и обвала цен, сообщает AFP.