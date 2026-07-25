ВСУ потеряли около 1480 человек за сутки на всех направлениях в зоне спецоперации

Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также пунктам дислокации украинских формирований и наемников в 152 районах.
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