ВСУ потеряли около 1480 человек за сутки на всех направлениях в зоне спецоперации

Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также пунктам дислокации украинских формирований и наемников в 152 районах.