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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Не взвешиваться. Гинеколог-эндокринолог рассказала, как меняется вес при месячных

Не взвешиваться. Гинеколог-эндокринолог рассказала, как меняется вес при месячных

Виноваты не столько тяга к сладкому в этом периоде цикла, сколько гормоны — прогестерон и не только Гинеколог-эндокринолог филиала израильской клиники "Хадасса" в международном медицинском кластере "Сколково" Наталья Вергасова рассказала, что происходит с весом тела во время месячных.

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