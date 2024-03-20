Не взвешиваться. Гинеколог-эндокринолог рассказала, как меняется вес при месячных

Виноваты не столько тяга к сладкому в этом периоде цикла, сколько гормоны — прогестерон и не только Гинеколог-эндокринолог филиала израильской клиники "Хадасса" в международном медицинском кластере "Сколково" Наталья Вергасова рассказала, что происходит с весом тела во время месячных.