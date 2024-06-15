Власти Кубы раскритиковали США за визит подлодки в Гуантанамо без приглашения

Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио Домингес заявил, что осведомлен о том, что американская подводная лодка USS Helena находится в водах страны, и недоволен тем фактом, что США это сделали без приглашения.
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