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Царьград

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В школах Нижегородской области ввели утренний фильтр здоровья детей

В школах Нижегородской области ввели утренний фильтр здоровья детей

В школах и детских садах Нижегородской области педагоги перед началом занятий осматривают каждого ребёнка, измеряют температуру и опрашивают о самочувствии, чтобы выявить признаки ОРВИ.

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