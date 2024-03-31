Молебен по погибшим в "Крокусе" прошел в главном храме Росгвардии

t.me/RosgvardOfficial В храме Святого равноапостольного великого князя Владимира — главном храме Росгвардии — прошел молебен с крестным ходом в память о погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает пресс-служба ведомства.
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