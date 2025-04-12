В Госдуме рассказали, что будет за осквернение георгиевской ленточки

Публичное осквернение георгиевской ленты является преступлением, которое предусмотрено российским законодательством, за его совершение можно отправиться в места лишения свободы на срок до 5 лет, сообщила председатель центрального штаба «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Занко .
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