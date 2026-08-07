Как зачищали Константиновку К началу июля части ГВ «Юг» планомерно оттесняли противника из застройки Константиновки и вели зачистку города.
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Как зачищали Константиновку К началу июля части ГВ «Юг» планомерно оттесняли противника из застройки Константиновки и вели зачистку города.
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