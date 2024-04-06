Вооруженные силы Франции не смогут вести интенсивные военные действия против России, у них нет для этого достаточно сил и средств.
Во Франции сделали странное заявление о превосходстве своей армии над ВС России
Комментарии
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Гарий Щерба
А КОГДА ЖАБАГОВОРЯЩИЕ последний раз вели ВОЙНУ с РЕГУЛЯРНЫМИ ВОЙСКАМИ , в с 40-вом ...????????????????????
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14 час.
VV
Vladimir Vlasov
А что они не скажут сколько гробов с превосходящими уже приехало во Францию,а сколько еще прибудет. Против Гитлера вся Франция продержалась меньше, чем дом Павлова в Сталинграде, а все туда же.
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13 час.
Eduard
Наполеонов развелось!
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11 час.
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