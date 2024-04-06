Во Франции сделали странное заявление о превосходстве своей армии над ВС России

А КОГДА ЖАБАГОВОРЯЩИЕ последний раз вели ВОЙНУ с РЕГУЛЯРНЫМИ ВОЙСКАМИ , в с 40-вом ...????????????????????

VV

Vladimir Vlasov

А что они не скажут сколько гробов с превосходящими уже приехало во Францию,а сколько еще прибудет. Против Гитлера вся Франция продержалась меньше, чем дом Павлова в Сталинграде, а все туда же.