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Картина дня. Финансы

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  • Eduard
    Кому что!Афроамериканский ...
  • Eduard
    Наполеонов развелось!Во Франции сделал...
  • Vladimir Vlasov
    А что они не скажут сколько гробов с превосходящими уже приехало во Францию,а сколько еще прибудет. Против Гитлера вс...Во Франции сделал...

Во Франции сделали странное заявление о превосходстве своей армии над ВС России

Во Франции сделали странное заявление о превосходстве своей армии над ВС России

Вооруженные силы Франции не смогут вести интенсивные военные действия против России, у них нет для этого достаточно сил и средств.

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Комментарии
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Гарий Щерба
А  КОГДА  ЖАБАГОВОРЯЩИЕ  последний раз вели  ВОЙНУ  с  РЕГУЛЯРНЫМИ ВОЙСКАМИ  , в с 40-вом ...????????????????????
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14 час.
VV
Vladimir Vlasov
А что они не скажут сколько гробов с превосходящими уже приехало во Францию,а сколько еще прибудет. Против Гитлера вся Франция продержалась меньше, чем дом Павлова в Сталинграде, а все туда же.
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13 час.
Eduard
Наполеонов развелось!
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11 час.

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