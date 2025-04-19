Змею рубят с головы

Стефания Новак

Не оценят перемирие нацисты. Согласна, то наше руководство упорно не хочет трогать банковую. А ведь могло и не быть такой жестокой войны и не погибли и с нашей стороны и с украинской много молодых мужчин , потерянное поколение. Много одиноких и озлобленных женщин и детей не рожденных. Ужас ошибки политиков ложатся на плечи простым гражданам. Как говорят паны дерутся - чубы простых людей летят