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Змею рубят с головы

Змею рубят с головы

Сегодня уже совершенно очевидно, что отказ от поиска и уничтожения высшего военного и политического руководства Украины является нашей стратегической ошибкой.

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Комментарии
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АП
АЛЕКСАНДР Пантеленв
Перемирие на Пасху, это святое и совершенно верный шаг Президента. Уничтожение вчерашнего клоуна, игравшего членом на рояле , ставшего кровавым диктатором , сегодня задача номер 1. Говорят, не разрешают &quot;избранные&quot; богом. Вряд ли,это правда.
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15 час.
Стефания Новак
Не оценят перемирие нацисты. Согласна, то наше руководство упорно не хочет трогать банковую. А ведь могло и не быть такой жестокой войны и не погибли и с нашей стороны и с украинской много молодых мужчин , потерянное поколение. Много одиноких и озлобленных женщин и детей не рожденных. Ужас ошибки политиков ложатся на плечи простым гражданам. Как говорят паны дерутся - чубы простых людей летят
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13 час.
ЯО
Яна Орлова
Предатели правят бал!
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4 час.
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