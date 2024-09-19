Московские ярмарки начали предоставлять скидки бойцам СВО и их семьям

Около 60 московских ярмарок предлагают скидки участникам СВО и их семьям Московские межрегиональные ярмарки начали предоставлять 10% скидку на продукцию участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии