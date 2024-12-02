В России вырастут пенсии с 2025 года

Соответствующий проект подписал Путин. Российским пенсионерам увеличат выплаты. Изменения предусмотрены проектом бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, который подписал президент Владимир Путин.
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