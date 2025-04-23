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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
Знаете, сколько сегодня праздников, связанных с книгами? Умотаться

Знаете, сколько сегодня праздников, связанных с книгами? Умотаться! 📖 Всемирный день книги и авторского права 📖 Всемирная ночь книги 📖 День обмена розами и книгами 📖 Международный день создателя Класс! Ну прямо хоть работу бросай и празднуй книжное) Но если вам книжки не очень, разбирайте другие даты: 🔸День велосипедиста в России, День невероятного астронавта, Всемирный день настольного тенниса, День кактусовода, День кинотеатра — все наши увлечения сегодня могут стать поводом для радости 🔸Полиглотам может быть интересно отпраздновать День испанского языка в ООН, Международный день английского языка или просто День языка по версии Колумбии, а отметить все это можно немецким пивом 🍻 🔸Романтиков ждут День прогулок под луной, День влюбленных по-испански и День "Воспользуйся шансом" 🔸На десерт сегодня День вишневого чизкейка, День английского маффина и внезапно День спаржи.

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