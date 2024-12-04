В нашей семье "ленивый" холодец - это хит сейчас. Варю его я сам, мои дамы не принимают никакого участия - только хвалят и требуют добавки :)) А мне нравится, что за короткое время при минимальных усилиях получается вкусное мясное блюдо.
Холодец варю "ленивым" способом: Берём с собой и в поездки, и на дачу - выручает везде. Мой способ приготовления
Комментарии
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Вера Федорова
В рульке достаточно мяса, а вот ножки свиные или говяжьи добавить можно (я их потом вынимаю шумовкой и не разделываю-это вместо желатина). Соль и лаврушку кладу в самом конце, до процеживания бульона. Не поняла, о какой "ленивости" приготовления говорит автор🤔- самый обычный способ.
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2 час.
Татьяна Горюнова
Да, молодец мужик, у меня муж готовить вообще не умеет, а холодец очень любит, поэтому респект. А насчёт правильно или не правильно - сколько людей, столько и рецептов, у каждого своя изюминка.
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1 час.
сергей алистратов
желатин вобще никчему. просто надо еще варить пару ножек свинных.
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27 мин.
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