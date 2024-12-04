Холодец варю "ленивым" способом: Берём с собой и в поездки, и на дачу - выручает везде. Мой способ приготовления

Вера Федорова

В рульке достаточно мяса, а вот ножки свиные или говяжьи добавить можно (я их потом вынимаю шумовкой и не разделываю-это вместо желатина). Соль и лаврушку кладу в самом конце, до процеживания бульона. Не поняла, о какой "ленивости" приготовления говорит автор🤔- самый обычный способ.