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Царьград

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WSJ: известный китайский экономист исчез после критики в адрес Си Цзиньпина

WSJ: известный китайский экономист исчез после критики в адрес Си Цзиньпина

Известного экономиста не видели уже почти полгодаОдин из известнейших экономистов Китая пропал из публичного поля после того, как позволил себе опубликовать критический комментарий в популярной китайской соцсети WeChat.

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