Экономист Зубец: родители в России должны получать зарплаты за воспитание детей

Мотивацией для того, чтобы россиянки охотнее заводили детей, может стать специальная ежемесячная выплата — зарплата для матери за каждого ребенка, а воспитание детей должно быть приравнено к полноценной занятости, считает экономист Алексей Зубец, чьи слова цитирует радио Sputnik.