Ремонт автодома и выезд в Чехию

﻿﻿Для тех из вас, кто не прочитал начало: мы с моей девушкой купили прицеп для автодома и решили провести в нем шесть месяцев, путешествуя по Европе Очередь на паром Итак, теперь, когда прицеп куплен, что нам делать дальше? Очень хороший вопрос.