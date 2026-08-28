Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, удостоенным звания «Герой Российской Федерации» за мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.
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