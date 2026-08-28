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Аргументы и Факты

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Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, удостоенным звания «Герой Российской Федерации» за мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

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