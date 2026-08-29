Trump Establishes Space Academy, Awards Medals Of Honor To Artemis II Astronauts Authored by Travis Gillmore via The Epoch Times, President Donald Trump signed an executive order launching the U.
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