В каких сферах трудоустроены граждане Украины в Молдове

Национальное агентство занятости (ANOFM) получило уведомления от экономических агентов о трудоустройстве 1302 граждан из Украины, согласно данным с начала периода чрезвычайной ситуации в Республике Молдова 01.
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