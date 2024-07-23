Бойцов СВО намерены наказывать за гаджеты

За гаджеты на СВО бойцов предложили наказывать дисциплинарным арестом. Поправки, которые поддержал комитет Госдумы по обороне, предполагают назначение дисциплинарного ареста на срок до десяти суток при использовании гаджетов, которые могут передавать геолокацию, а также распространять иную информацию в интернете.