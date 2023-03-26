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ЧВК «Вагнер» взяла под контроль завод АЗОМ в Артемовске, куда приезжал Зеленский

ЧВК «Вагнер» взяла под контроль завод АЗОМ в Артемовске, куда приезжал Зеленский

Для украинской армии появление российских сил стало неожиданным, сказали бойцы частной военной компанииПодразделения ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ), сообщает корреспондент РИА Новости.

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