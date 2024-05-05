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Россиян предупредили об опасной плесени, которая может быть в кондиционерах

Россиян предупредили об опасной плесени, которая может быть в кондиционерах

Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов рассказал в беседе с RT, как неправильное использование и отсутствие ухода за кондиционером могут отразиться на здоровье человека.

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