Продажи среднетоннажных грузовиков в России снова падают

Российский рынок среднетоннажных грузовиков снова ушел в минус. В августе 2026-го дилеры реализовали 820 новых машин класса MCV (полная масса – от 3,5 до 16 тонн).
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