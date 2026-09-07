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За рулем

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Продажи среднетоннажных грузовиков в России снова падают

Продажи среднетоннажных грузовиков в России снова падают

Российский рынок среднетоннажных грузовиков снова ушел в минус. В августе 2026-го дилеры реализовали 820 новых машин класса MCV (полная масса – от 3,5 до 16 тонн).

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