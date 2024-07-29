В Москве представлен компактный паркетник Jetour X50[{"type":"text-block","attr":{},"content":"У компании Jetour, которая входит в империю Chery, есть стратегия вывода новых моделей на российский рынок, и пока все идет по намеченному плану.
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