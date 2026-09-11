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OilPrice

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White House Weighs Defense Production Act as U.S. Refineries Maxed Out

The White House is considering using the Defense Production Act to add U.S. refining capacity, with American refineries already running at 98% capacity and diesel prices above $6 per gallon for the first time.

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