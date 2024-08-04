Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Русские - это восточнославянский православный этнос

Всё-таки    автор      канала  "Сыны  Монархии"   -   один  из   лучших  наших  теоретиков.Снимать крутые патриотические ролики, с точки зрения креатива и продакшена у нас научились, а вот по части идеологии часто еще бывают косяки.

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