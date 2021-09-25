Е.Коган о санкциях против госдолга России. Насколько все трагично?

Спали наши американские «коллеги», спали и… проснулись. Что за безобразие? Время идет, а против России новые санкции не вводят? Так и живет себе Россия, припеваючи, без них? Что творится? Непорядок! Нижняя палата Конгресса США поддержала инициативу, ужесточающую санкции в отношении российского госдолга.
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