Е.Коган о санкциях против госдолга России. Насколько все трагично?

Спали наши американские «коллеги», спали и… проснулись. Что за безобразие? Время идет, а против России новые санкции не вводят? Так и живет себе Россия, припеваючи, без них? Что творится? Непорядок! Нижняя палата Конгресса США поддержала инициативу, ужесточающую санкции в отношении российского госдолга.