В штате Джорджия избиркомы обязали подтверждать результаты выборов

Согласно новому постановлению Высшего суда округа Фултон штата Джоджия, избирательные комиссии округов в штате Джорджия обязаны подтвердить результаты выборов в установленные законом сроки, даже если они считают, что результаты подсчитаны с ошибками или имели место фальсификации, сообщил 15 октября телеканал Fox News.
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