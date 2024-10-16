В штате Джорджия избиркомы обязали подтверждать результаты выборов

Согласно новому постановлению Высшего суда округа Фултон штата Джоджия, избирательные комиссии округов в штате Джорджия обязаны подтвердить результаты выборов в установленные законом сроки, даже если они считают, что результаты подсчитаны с ошибками или имели место фальсификации, сообщил 15 октября телеканал Fox News.