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Смородская: «Зениту» будет тяжело бороться за чемпионство. Команда играет плохо, бразильцы перестали выкладываться»

Смородская: «Зениту» будет тяжело бороться за чемпионство. Команда играет плохо, бразильцы перестали выкладываться»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре «Зенита» в сезоне РПЛ-2026/27.Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре «Зенита» в сезоне РПЛ-2026/27.

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