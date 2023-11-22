Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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В каком направлении могут дальше эволюционировать дроны-«камикадзе» типа «Ланцет»

В каком направлении могут дальше эволюционировать дроны-«камикадзе» типа «Ланцет»

Война – величайший двигатель прогресса. Еще пару лет назад беспилотники были достаточно редким экзотическим «зверем» в российской армии, но сегодня ВС РФ вынужденно применяют их тысячами, как иностранные, китайского или иранского происхождения, так и отечественные.

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