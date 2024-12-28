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«Зенит» и «Краснодар» спокойно могли уйти в отрыв и убить интригу, но дрогнули. Для нейтрального болельщика это здорово». Канчельскис об РПЛ

«Конкуренты в борьбе за титул дарят шансы друг другу в этом сезоне. Для нейтрального болельщика это здорово, но нервы своим поклонникам клубы потрепали изрядно.

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