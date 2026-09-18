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Дефолт «ЕвроТранса»: ЦБ проверяет рынок на инсайд и манипуляции

Дефолт «ЕвроТранса»: ЦБ проверяет рынок на инсайд и манипуляции

Банк России анализирует ситуацию вокруг «ЕвроТранса» — оператора сети АЗС «Трасса» — на предмет инсайдерской торговли и манипулирования рынком.

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