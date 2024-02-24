«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ

«Арсенал» на домашней арене отправил четыре гола в ворота «Ньюкасла». В Лондоне прошел матч 26-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» принимал «Ньюкасл» счёт в игре был открыт ближе к середине первого тайма, автогол на счету Свена Ботмана.