«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ

«Арсенал» на домашней арене отправил четыре гола в ворота «Ньюкасла». В Лондоне прошел матч 26-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» принимал «Ньюкасл» счёт в игре был открыт ближе к середине первого тайма, автогол на счету Свена Ботмана.
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