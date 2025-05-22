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Царьград

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Путин переубедил Трампа: США забыли о своём условии. По спине Зеленского побежал холодный пот

Путин переубедил Трампа: США забыли о своём условии. По спине Зеленского побежал холодный пот

Bild: Трамп после разговора с Путиным отказался от призывов к прекращению огня.В немецком издании Bild утверждают, что как только Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным, он изменил своё отношение к украинскому конфликту и отказался от призывов ввести режим прекращения огня.

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