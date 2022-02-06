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Читатель французской газеты заявил, что у Макрона было пять лет для налаживания отношений с Россией, а сейчас поздно

Читатель французской газеты заявил, что у Макрона было пять лет для налаживания отношений с Россией, а сейчас поздно

Читатели французской газеты, комментируя информацию о будущей встречи Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина в Москве, заявили, что уже поздно налаживать отношения между странами.

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