Мужчина подговорил племянника облить кислотой бывшую возлюбленную

Мужчину заподозрили в организации нападения с кислотой на бывшую возлюбленную Дерью Демир. По данным турецких СМИ, он подговорил своего племянника притвориться уличным попрошайкой и облить женщину химическим веществом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии