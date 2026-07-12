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Аргументы и Факты

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Мужчина подговорил племянника облить кислотой бывшую возлюбленную

Мужчина подговорил племянника облить кислотой бывшую возлюбленную

Мужчину заподозрили в организации нападения с кислотой на бывшую возлюбленную Дерью Демир. По данным турецких СМИ, он подговорил своего племянника притвориться уличным попрошайкой и облить женщину химическим веществом.

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