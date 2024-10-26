Украина не имела ни малейших шансов совершить вылазку в Курскую область без поддержки Запада и располагала для этого спутниковыми разведданными, сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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