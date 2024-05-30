Политолог о демографической политике в РФ: «Основа нашего бытия»

Демография и народосбережение лежат в основе государственной политики нашей страны. Президент Владимир Путин активно выступает с идеей о важности материнства, а также достойного воспитания детей и их дальнейшей благополучной социализации в кругу сверстников.
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