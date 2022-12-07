Вместе с пенсией за январь: ПФР готовится обрадовать пенсионеров

Российским пенсионерам рассказали о приятном сюрпризе, который их ждет уже через несколько недель. Обрадовать многих пожилых граждан готовится Пенсионный фонд, и под соответствующим документом уже поставлена нужная подпись, сообщает PRIMPRESS.
Российским пенсионерам рассказали о приятном сюрпризе, который их ждет уже через несколько недель. Обрадовать многих пожилых граждан готовится Пенсионный фонд, и под соответствующим документом уже поставлена нужная подпись, сообщает PRIMPRESS.
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