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Закон и Порядок

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Мои дорогие русские и россияне…

Мои дорогие русские и россияне…

Именно РУССКИЕ россияне, к вам обращаюсь. Ведь наличие паспорта РФ не делает тебя русским по духу человеком.

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