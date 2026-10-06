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Регионы России

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Экспертные рекомендации по выбору одежды для комфортного авиаперелёта

Экспертные рекомендации по выбору одежды для комфортного авиаперелёта

Специалисты из компании Travelata и опытная бортпроводница Силле (Sille) дали профессиональные советы по выбору одежды для авиаперелётов.

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