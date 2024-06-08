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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о Португалии на Евро: «Если бы можно было выставить от нас еще одну команду, она тоже боролась бы за чемпионство»

– Что требуется от Португалии на Евро-2024? – «Требуется» – сильное слово в футболе. От них требуются эмпатия, амбиции – это да.

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