Когда в России будут производить свои автомобили «от» и «до»?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Локализацию производства каких компонентов можно ­считать успешной?Никита ГудковОтвет эксперта, заместитель главного редактора «За рулем»:– Автомобиль – это уникальное изделие, объединяющее усилия самых разных видов промышленности: черной и цветной металлургии, металлообработки, химической промышленности, нефтегазовой, оптики, легкой промышленности, резинотехнической и даже часовой промышленности.