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Полицейские Уфы оперативно раскрыли уличный грабеж

Полицейские Уфы оперативно раскрыли уличный грабеж

В полицию обратился 41-летний уфимец. Он сообщил, что стал жертвой злоумышленников на улице. Преступление было совершено ночью возле одного из продуктовых магазинов на улице Менделеева.

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