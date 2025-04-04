Несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников этой ночью

Этой ночью системы ПВО отразили атаку беспилотника в Неклиновском районе Ростовской области. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, дрон был уничтожен, пострадавших и разрушений нет, передают «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии