Фомин об «Алании»: «Будет тяжелый матч. С «Зенитом» они играли на равных»

Даниил Фомин поделился мнением об «Алании». Хавбек «Динамо» высказался в преддверии матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России, который состоится 11 мая.

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