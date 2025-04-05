Преследование Ле Пен привело к росту желающих проголосовать за нее на выборах

Число французов, желающих участия лидера парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в следующих президентских выборах, возросло, теперь примерно половина граждан страны этого желают, следует из результатов опроса французского института общественного мнения (Ifop) для радиостанции Sud Radio.
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